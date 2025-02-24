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‘Beyaz cennet’ JAK’a emanet: Kar üstünde nefes kesen tatbikat

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#JAK#Uludağ#Jandarma Arama Kurtarma
‘Beyaz cennet’ JAK’a emanet: Kar üstünde nefes kesen tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 07:00

JAK timleri, senaryo gereği 2 bin rakımda bir kayakçı, pist dışına çıkıp yaralanarak ormanda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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Türkiye’nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ’da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 12 kar motoru ve 3 UTV ile günün 24 saati görev yapıyor. Mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanan, kuruldukları 1998 yılından bu yana 17 bin 500, yılbaşından itibaren 40 günde ise 600 olaya müdahale eden JAK timlerinin ‘beyaz cennet’teki nefes kesen kış tatbikatı görüntülendi.

‘Beyaz cennet’ JAK’a emanet: Kar üstünde nefes kesen tatbikat

JAK timleri, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip, 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ’da 7 gün 24 saat 3 tim ile teyakkuz halinde.

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#JAK#Uludağ#Jandarma Arama Kurtarma

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