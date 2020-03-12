Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir? Beyaz ayakkabı temizleme ve bakımı

Her ne kadar çabuk kirlense dahi özellikle beyaz spor ayakkabılar vazgeçilmezdir. Yaz aylarına girildiği andan itibaren sezon boyunca giyilen beyaz ayakkabılar için, bu sebepten düzenli temizliğinin yapılması büyük öneme sahiptir. Hem içerisine nüfuz eden bakteri ve mikropları temizlemek hem de güzel bir görünüm sağlamak için temizliğinin yapılması gerekir.

Beyaz Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Beyaz ayakkabıları temizlemek için günümüzde pek çok farklı yöntem bulunur. Ancak bunu gerçekleştirirken özellikle ayakkabıların malzemesine ve kalitesine dikkat etmek de ayrıca önemlidir. Böylece yapılan temizliğini ardından daha uzun ömürlü şekilde hem spor hem de klasik beyaz ayakkabılar kullanılmaya devam edilebilir.

Ayrıca beyaz ayakkabı temizleme işlemi yapılırken bunu çok sık gerçekleştirmemeye dikkat edilmelidir. Zira beyaz rengin aşınması ve solması gibi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bu tür problemler yaşamamak için ise yapılması gereken, belli başlı bazı önemli temizlik yöntemlerini ele almaktır.

Beyaz Ayakkabı Temizleme ve Bakımı

Farklı marka ve modellerdeki beyaz ayakkabıların temizleme ile bakımı konusunda ele alınması gereken belli başlı bazı unsurlar mevcuttur. Bu unsurları amaca ve ayakkabının malzemesine bağlı olarak ele alabilirsiniz.

- Karbonatı sabun ve su ile karıştırarak yıkanmış beyaz ayakkabıyı fırçalayabilirsiniz.

- Beyaz sirke kullanarak birkaç damla ile temizleyebilirsiniz.

- Sıvı şampuan kullanarak bir diş fırçası ile temizlik yapabilirsiniz.

- Lastik kısımlarını aseton yardımıyla tertemiz hale getirebilirsiniz.

Bu gibi unsurları ele alarak isteğinize bağlı şekilde değerlendirmeniz mümkün. Böylece beyaz ayakkabının ilk günkü alındığı gibi parlak ve beyaz görünümünü yeniden kazanabilir.

Tüm Beyaz Ayakkabılar İçin Temizlik

Farklı marka ve modellerde değişik malzemelerle hazırlanmış beyaz ayakkabılar için evde kolaylıkla temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıdaki farklı yöntemlerden birini kullanabilir; ayakkabınızın yeniden ilk günkü beyaz halini almasına fırsat tanıyabilirsiniz. Tabii bunu gerçekleştirirken mutlaka ayakkabının üzerine fazla bastırmadan, hafifçe ovalayarak gerçekleştirmeye özen göstermelisiniz.