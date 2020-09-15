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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

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Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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DENİZLİ'nin Beyağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Akçay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akçay yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Tavas Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim. Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" mesajını paylaştı.

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