Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akçay yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Tavas Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim. Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" mesajını paylaştı.