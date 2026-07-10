Betül’ün kâbusu tahliye oldu

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İZMİR’de 25 Ekim 2024'te o sırada 16 yaşında olan Çağlar Efe D. (18), iddiaya göre, bir süredir ilgi duyduğu komşu kızı Betül Ç.’yi (18) takip etti. Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Çağlar Efe D.'nin bıçaklı saldırısıyla boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu gasbedip kaçtı. Yaralanan Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan Betül Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜYE RAĞMEN SUÇUNU REDDETMİŞTİ

Kaçan şüpheli Çağlar Efe D. ise polis ve jandarmanın koordineli çalışmasıyla, saklandığı babasının evinde 1 gün sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı. Görüntülere rağmen Çağlar Efe D. ifadesinde, “Bana iftira atıldı. Kimseyi bıçaklamadım” diyerek suçlamaları reddetti. İzmir 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen 17 Ekim'de karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti suçun niteliğini 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak kabul edip sanık Çağlar Efe D.’ye 12 yıl hapis, ayrıca ‘silahla yağma’ suçundan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. ‘Tehdit’ suçundan ise kanaat oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.

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İSTİNAFTA KARAR BOZULDU

Duruşma savcısı ve taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Geçen 4 Şubat'ta Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, özetle eksik kovuşturma sonucu yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi gerekçeleriyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Dava, tekrar ilk derece mahkemesi olan İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 7 Temmuz'da görülen 2'nci celsede esas hakkındaki mütalaa için süre veren mahkeme heyeti, Sanık Çağlar Efe D.'nin, yaşı, tutuklulukta geçen süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, tutuklamanın tedbir olmasını da göz önüne alınarak 'bihakkın tahliyesine' karar verdi. Sanık Çağlar Efe D., yurtdışına çıkışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.