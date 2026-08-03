Betül Mardin’den soy ağacı davası

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Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin temellerini atan ve bu alanın ‘duayeni’ olarak kabul edilen dünyaca ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin’in (99) dedesi (babasının babası) Mehmet Arif Mardin, 30 Ekim 1905’te vefat etti. İddiaya göre, Mehmet Arif Mardin’in varislerinin tespiti ve veraset ilamı düzenlenmesi için İstanbul 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu. Ancak Mehmet Arif Mardin’in nüfus kayıtlarında çelişki ve hatalar olduğu için mahkemece veraset ilamı düzenlenemedi. Mahkeme, taraflara nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için dava açmaları gerektiğini söyleyerek süre verdi. Mehmet Arif Mardin’in torunu Betül Mardin de dedesinin nüfus kayıtlarındaki çelişkinin giderilmesi için ‘nüfus kayıtlarının düzeltilmesi’ davası açtı.

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‘İKİ AYRI KADINLA EVLİ GÖRÜNÜYOR’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Mehmet Arif Mardin’in, Üsküdar ve Mardin’de iki ayrı kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlar, ilk kaydın bulunduğu Mardin Artuklu’dan Üsküdar’a getirilirken eşleştirilmediği gibi nakil sırasında maddi hatalar da yapılmıştır. Nüfus kayıtlarında Mehmet Arif Mardin’in iki eşi ve bu eşlerden de farklı çocukları varmış gibi görülmektedir. Mehmet Arif Mardin’in eşi ‘Şerife Leyla Mardin’, eski eşi ‘Şerife Leyle Sınpan’ olarak kaydedildiğinden iki ayrı kişiyle evlilik yaptığı görülmekte ve buna istinaden de çocukların her bir eşten ayrı ayrı doğmuş gibi farklı TC numaralı ve farklı soyadlı kaydedildiği görünmektedir. Mehmet Arif Mardin, tek bir evlilik yapmış ve bu evlilikten 4 çocuğu dünyaya gelmiştir” denildi.

Betül Mardin’in avukatı Serdar Gümüş, dava dilekçesinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Kayıtlar tanzim edilirken maddi hatalar yapılmıştır. Artuklu’daki kayıtlarda eski eşi olarak ‘Şerife Leyle’ ismi geçmekte iken, Üsküdar’daki kayıtlarda ‘Şerife Leyla’ olarak görünmektedir. Diğer tarafta ‘Mardin’ olan soyadları, kimi yerlerde yine harf hatası yapılarak ‘Mandin’ olarak yazılmıştır. Bazı çocukların soyadları ise eski eş Şerefe Leyle’nin kızlık soyadı ‘Sınpan’ şeklinde yazılmıştır.

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Nakil esnasında oluşan yazım hataları, müvekkilin aile ağacını karıştırmakta ve yasal haklarını kullanmasını engellemektedir. Osmanlıca belge okuma ve Paleografi uzmanı bilirkişiler aracılığıyla isimlerin tespit edilmesini istiyoruz. Bu bilirkişilere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı nezdinde arşiv incelemesini bizzat yapması hususunda yetki verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin dedesinin nüfus kayıtlarındaki hataların giderilmesi suretiyle nüfus kayıtlarının düzeltilmesini istiyoruz.”