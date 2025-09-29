Betonun ardında ölüm kalım savaşı

Haberin Devamı

Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, 11 Eylül sabahı Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişindeki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İddiaya göre içeride günlerce mahsur kalan kişi, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı.

KALDIRIMDA YÜRÜYENLER SESİNİ DUYDU

O sırada kaldırımda yürüyenler, sesleri duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. İçerideki kişinin açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Kişinin içeri tünel girişindeki dar alandan geçerek girdiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki kişi bitkin ve alanın dar olması nedenleriyle dışarı çıkarılamadı. Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı.

EKİPLER 6 SAATTE KURTARDI

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı. Açılan bölümden içeri giren polis ekipleri, mahsur kalan kişinin yanına ulaşarak bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Ardından da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 6 saat süren operasyon saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.