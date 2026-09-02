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Beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Beton Mikseri#Seyhan
Beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 19:04

Adana’da, geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. A.T.’nin kullandığı 42 EJR 29 beton mikseri, iddiaya göre, geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen yayaya çarptı. Beton mikserinin altında kalan yaya ağır yaralanırken, sürücü çevredekilerin uyarmasıyla aracını durdurdu.

Beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağı ulaşıma kapatan polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından trafiğe açtı. Yayanın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Adana#Beton Mikseri#Seyhan

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