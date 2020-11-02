Beton mikserine tutunan bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa’da iki bisikletli, sabah saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu 11 Eylül Bulvarı’nda, beton mikserine tutunup ilerlemeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 50 kilometre hızla giden mikserin arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



Öte yandan, geçen günlerde aynı bisikletlilerin Kestel-İnegöl ilçesi arasındaki Eskişehir yolunda, TIR’ın dorsesine tutunarak ilerlemesi vatandaşların tepkisine neden olmuştu.