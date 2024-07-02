Beton mikseri şoförü alkollüymüş

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Toyga viraja aşırı süratli girdi. Beton mikseri, yol kenarında park halinde olan düğün konvoyundaki gelin otomobiline ve önündeki otomobile çarptı. Beton mikseri, otomobile binmek üzere olan Emir Berk Nalcı’nın (8) üzerine devrildi. Beton mikserin altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti. Kaza esnasında otomobilin içinde şoför koltuğunda oturan babası Ersin Nalcı ise hafif yaralandı.

Beton mikserinde, şoför koltuğunun yanında alkol şişeleri bulundu. Toyga’nın da yapılan kan testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi tamamlanan Toyga, “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.