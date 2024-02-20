Beton mikseri otobüse çarptı

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Kazada beton mikseri sürücüsü ve otobüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde dün öğle saatlerinde, Mescidi Selam Camisi durağında yolcu indirmek için yavaşlayan 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan 34 TN 1834 plakalı otobüse 34 GAD 137 plakalı beton mikseri arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada, mikser şoförünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan otobüse mikserin arkadan çarptığı ve kaza sonrası yolcuların otobüsten indiği görülüyor.