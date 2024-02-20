×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beton mikseri otobüse çarptı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Beton Mikseri
Beton mikseri otobüse çarptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 07:00

İstanbul Sultangazi’de beton mikseri İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Haberin Devamı

Kazada beton mikseri sürücüsü ve otobüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde dün öğle saatlerinde, Mescidi Selam Camisi durağında yolcu indirmek için yavaşlayan 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan 34 TN 1834 plakalı otobüse 34 GAD 137 plakalı beton mikseri arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada, mikser şoförünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan otobüse mikserin arkadan çarptığı ve kaza sonrası yolcuların otobüsten indiği görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Beton Mikseri

BAKMADAN GEÇME!