Beton mikseri ile çarpıştı: Motosikletli Saniye'nin feci ölümü

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.