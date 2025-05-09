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Beton mikseri ile çarpıştı: Motosikletli Saniye'nin feci ölümü

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#Saniye Yılmaz#Beton Mikseri#Kaza
Beton mikseri ile çarpıştı: Motosikletli Saniyenin feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 14:17

Acı olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı.

Beton mikseri ile çarpıştı: Motosikletli Saniyenin feci ölümü

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Beton mikseri ile çarpıştı: Motosikletli Saniyenin feci ölümü

Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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Beton mikseri ile çarpıştı: Motosikletli Saniyenin feci ölümü

Beton mikseri ile çarpıştı: Motosikletli Saniyenin feci ölümü

 

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#Saniye Yılmaz#Beton Mikseri#Kaza

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