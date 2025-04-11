Beton mikseri faciası: Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi

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Kaza, Oba Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet T.'nin (61) kullandığı 07 ASG 567 plakalı beton mikseri, Maki Sokak üzerinden Fabrika Caddesi'ne dönüş yaptığı esnada, aynı yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü Aysel Yıldırım'a çarptı.

Aysel Yıldırım beton mikserinin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Ahmet T. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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