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Beton Kalitesine itiraz öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Beton#Cinayet
Beton Kalitesine itiraz öldürdü
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:00

Avcılar’da beton mikseri şoförü Mehmet Raşit Koruli, inşaata getirdiği betonun kalitesinin düşük olduğu gerekçesiyle tartışan şantiye şefi Vedat Acar’ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mehmet Raşit Koruli (42), bir beton firmasında beton mikseri şoförü olarak çalışıyordu. Geçen çarşamba günü, saat 17.45 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi’ndeki bir inşaata beton götürdü. İnşaatın şantiye şefi Vedat Acar’la (40) arasında beton kalitesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Raşit Koruli, mikser aracına girerek bıçağı aldı ve Vedat Acar’ın kulak arkasına sapladı. Acar kanlar içinde yere yığıldı. Ardından Vedat Acar, ambulansla hastaneye götürüldü. Koruli, gözaltına alındı.

‘BANA KÜFÜR ETTİ KAFA ATTI’

Koruli, emniyetteki ifadesinde, “Beton şirketinde beton mikseri şoförü olarak çalışıyorum. Şantiyeye beton götürdüm. Şantiye şefi ile aramızda betonun kalitesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana küfür etti ve kafa attı. Ben de mikser aracındaki bıçağı alarak bıçakladım” dedi.

ÜÇ GÜN SONRA ÖLDÜ

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vedat Acar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen geçen cumartesi günü hayatını kaybetti.

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DEPREMLERİN ARDINDAN GÜNDEM OLMUŞTU

Büyük felakete neden olan depremlerin ardından binalardaki beton kalitesi gündeme gelmişti. Hürriyet’te yer alan haberde, Yapı ve Zemin Laboratuvarları Derneği Başkanı Yavuz Poyraz, Türkiye genelinde hazır beton mikserlerinden (hazır beton taşıyan kamyon) alınan numunelerin ortalama yüzde 26’sının standarttan daha düşük özelliğe sahip olduğunu açıklamıştı. Poyraz, İstanbul’daki standarttan düşük kalitede beton numunesi oranın yüzde 40 olduğunu belirtmişti. Poyraz, “Numune alınsın alınmasın her mikserin taşıdığı beton inşaata dökülüyor. Çünkü alınan numunenin test süreci minimum 28 gün sürüyor. Yani Türkiye genelinde yüzde 26 İstanbul’da ise yüzde 40 standart orandan düşük kalitedeki beton inşaatlara boca ediliyor” demişti.

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#Avcılar#Beton#Cinayet

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