Beton kalitesi kavgasında şantiye şefi öldürüldü

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Olay, 15 Mart Çarşamba Günü akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Demet Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Mehmet Raşit Koruli, çalıştığı firmaya ait betonu mikserle inşaat alanına getirdi.

Burada betonun kalitesi konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Koruli, beton mikserinden aldığı bıçakla Vedat Acar'ı (fotoğrafta sağdaki) bıçakladı. Ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastansi'ne götürülen inşaat şefi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Mehmet Raşit Koruli (Solda), Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki beton şantiyesinde yakalandı.

BETON MİKSELİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koruli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Koruli'nin emniyetteki ifadesinde, "Şantiye şefi ile aramızda betonun kalitesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana küfür etti ve kafa attı. Ben de mikser aracındaki bıçağı alarak bıçakladım" dediği öğrenildi.