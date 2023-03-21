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Beton kalitesi kavgasında şantiye şefi öldürüldü

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Cinayet
Beton kalitesi kavgasında şantiye şefi öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 14:13

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatı için getirilen betonun kalitesi konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada beton firmasında görevli Mehmet Raşit Koruli (42) şantiye şefi Vedat Acar'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 15 Mart Çarşamba Günü akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Demet Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Mehmet Raşit Koruli, çalıştığı firmaya ait betonu mikserle inşaat alanına getirdi.

Beton kalitesi kavgasında şantiye şefi öldürüldü

Burada betonun kalitesi konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Koruli, beton mikserinden aldığı bıçakla Vedat Acar'ı (fotoğrafta sağdaki) bıçakladı. Ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastansi'ne götürülen inşaat şefi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Beton kalitesi kavgasında şantiye şefi öldürüldü

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Mehmet Raşit Koruli (Solda), Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki beton şantiyesinde yakalandı.

Beton kalitesi kavgasında şantiye şefi öldürüldü

BETON MİKSELİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koruli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Koruli'nin emniyetteki ifadesinde, "Şantiye şefi ile aramızda betonun kalitesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana küfür etti ve kafa attı. Ben de mikser aracındaki bıçağı alarak bıçakladım" dediği öğrenildi.

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Cinayet

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