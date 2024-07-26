×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beton direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Hatay
Beton direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 16:43

Hatay'ın Erzin ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Musa Aslan (52) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Musa Aslan’ın virajda kontrolünü yitirdiği 31 V 5123 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beton direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Musa Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beton direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Hatay

BAKMADAN GEÇME!