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Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahildeki kayalıklarda beton blok altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahilde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir kadın, deniz kenarındaki kayalıklarda beton blok altına sıkışan sokak köpeğini gördü. Çevredekilerden yardım isteyen genç kadın, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle köpeği sıkıştığı yerden kurtardı

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