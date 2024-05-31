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Beton aracında işçinin feci ölümü

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#Denizli#Karahisar#İşçi
Beton aracında işçinin feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 17:51

Denizli'de beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan elli bir yaşındaki işçi Mustafa Marık yaşamını yitirdi.

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Karahisar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir inşaatta beton döküldükten sonra aracın destek ayakları kapatıldı. Ancak bu sırada inşaat işçisi Mustafa Marık'ın başı, metal ayakla aracın arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi Marık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Marık'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beton aracında işçinin feci ölümü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Denizli#Karahisar#İşçi

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