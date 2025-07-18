Beştepe’ye ziyaret

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Kurtulmuş Erdoğan’a komisyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kurtulmuş’un bugün partilerin grup yöneticileriyle yapacağı görüşmenin ardından, gelinen aşamayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de bilgilendirmesi bekleniyor. Partilerin komisyon için üyeleri hafta sonu belirleyeceği ve pazartesi ilk toplantının yapılabileceği belirtildi.

KURTULMUŞ: İSRAİL MAHALLE KABADAYISI GİBİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile dün Meclis’te görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, dünyanın yeniden bir yapılanma sürecine girdiğini vurgulayarak özetle şunları söyledi: “Uzun yıllar süren diktatörlükten ve 11 yılı aşkın süre devam eden kanlı iç savaştan sonra Suriye’de toplum kesimlerini kuşatacak yeni bir yönetimin kurulması için bir imkân ortaya çıktı. Suriye yönetiminden ilk günden itibaren beklentimiz, Suriye’deki farklı toplumsal kesimleri milli birlik etrafında toparlamaları, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğini şüphesiz şekilde gerçekleştirerek ortaya koymalıdır. Özellikle Suriye’nin güneyinde gerçekleştirilen azgın İsrail saldırılarını şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası sistemin hiçbir kurum ve kuralını dikkate almayan, dünyadaki hiçbir insani ve vicdan ölçüleri içerisinde hareket etmeyen Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez. Bu bir devlet değil, bu bir devlet davranışı değil önüne gelene had bildirmek isteyen bir mahalle kabadayısının davranışıdır.”

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Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali de Türkiye’yi bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü olarak gördüklerimi ifade etti.