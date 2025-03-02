Beştepe’nin ramazan etkinlikleri

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler Cumhurbaşkanlığı’nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT’nin katkılarıyla hazırlandı.

KONSER, TİYATRO, SERGİ

Etkinlikler kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde bugün saat 14.00’te Ender Doğan, Fatih Koca ve Dursun Ali Erzincanlı konseri, 6 Mart saat 14.00’te Devlet Tiyatrolarının “Âşık Veysel” oyunu ve 7 Mart saat 14.00’te 4K ile “Çağrı” filmi gösterimi sanatseverlerle buluşuyor. Etkinliklere katılabilmek için vatandaşların kayıt yaptırması gerekiyor.

ÇOCUKLARA SANAT

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda kurulan çocuk oyun alanlarında, ebru sanatı, çocuk yazar buluşması, kaligrafi sanatı, ahşap baskı sanatı, ahşap gemi yapımı, keçe sanatı, geleneksel ahşap oyuncak sanatı ve masal anlatım etkinlikleri çocukların beğenisine sunulacak. Hikâye ve masal anlatıcısı Hilal Koçyiğit, Minel Güler, Gönül Akın, Mehtap Kılıç, Mehtap İnan da çocuklara geleneksel masal ve hikâyeler anlatacak. Konferans, tiyatro, sinema, konser ve diğer etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, kulliyederamazan.com adresinden ve “Külliyede Ramazan” sosyal medya hesaplarını takip ederek gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek. Vatandaşlar, sahne performansı gerektiren etkinlikler dışındaki tüm programlara kimlik kartlarını okutarak ücretsiz katılabilecek.

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KADINLARA MUKABELE

Program kapsamında, vaize ve yazar Fatma Bayram, Beştepe Millet Camisi’nde öğle namazını müteakip kadınlara özel mukabele ve tefsir etkinliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde tüm gün İstanbul Mushafı Sergisi, Anadolu Selçukluları Sergisi, Hanzala Sergisi ziyaretçilere açık olacak.