Beştepe’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bir kesim tarafından manipüle edildi

Türkiye’nin sözleşmeyi ilk imzacısı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi:



TAVİZ ANLAMINA GELMEZ



“Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kadınları korumaktan taviz verdiği anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye, bugüne kadar kadın haklarını desteklemek ve iyileştirmek için birçok somut adım atmıştır ve bu mekanizmalar hala yürürlüktedir. Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni reformları da hayata geçirecektir.”



DIŞİŞLERİ: TEDBİRLERE DEVAM EDİYORUZ



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Avrupa Konseyi içinde de pek çok ülkede İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmalar yaşandığı, bazı ülkelerin imzaladıkları sözleşmeyi onaylamaktan imtina ettikleri belirtildi. “Türkiye Cumhuriyeti’nin sözleşmeden çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır” denilen açıklamada, kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceği belirtildi.

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