Beştepe’den dijital dezenfeksiyon uyarısı

Koronavirüs salgınından etkilenmemek için şu önerilerde bulunuldu: “Telefonumuzu kullanmadan önce ya da yabancı bir yere bırakıp aldığımızda mutlaka dezenfektan ile temizleyin. Görüşmeleriniz varsa kulaklıkla yapmaya özen gösterin. Kulaklıklarımızı kullanmadan önce mutlaka kolonya ya da dezenfektan ile silin. Bilgisayarınızın klavye ve faresini gün içerisinde belirli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyin.”