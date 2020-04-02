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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beştepe’den dijital dezenfeksiyon uyarısı

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Beştepe’den dijital dezenfeksiyon uyarısı
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, hem Cumhurbaşkanlığı personeli hem de vatandaşlara yönelik uyarı yaptı.

Koronavirüs salgınından etkilenmemek için şu önerilerde bulunuldu: “Telefonumuzu kullanmadan önce ya da yabancı bir yere bırakıp aldığımızda mutlaka dezenfektan ile temizleyin. Görüşmeleriniz varsa kulaklıkla yapmaya özen gösterin. Kulaklıklarımızı kullanmadan önce mutlaka kolonya ya da dezenfektan ile silin. Bilgisayarınızın klavye ve faresini gün içerisinde belirli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyin.”

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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