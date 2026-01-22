Beştepe’de yılın ilk zirvesi

Haberin Devamı

Beştepe’de yaklaşık bir saat süren görüşmede, Suriye’deki gelişmelerin de önemli yer tuttuğu kaydedildi. Liderlerin, SDG terör örgütünün, Şam ile ateşkes ve tam entegrasyon sürecini ele aldığı belirtildi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki sürece dair fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Meclis çatısı altındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının gündeme geldiği de aktarıldı.

BAYRAK PROVOKASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinde, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik saldırının da gündeme geldiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrak provokasyonu sonrasında yaptığı açıklamada “Bayrağımıza uzanan o kirli elleri mutlaka bulacağız, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız” açıklamasını yaptı. Bahçeli ise dün yaptığı yazılı açıklamada, “Geçişe kapalı sınır kapısını zorlaya zorlaya açmaya ve buradan da geçmeye kalkışan bölücü örgüt yandaşlarının Türk bayrağına yönelik mütecaviz saldırısı bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırı olarak karşımızdadır” dedi. Bahçeli açıklamasında, “DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eşbaşkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yedi maddelik Kürt manifestosu Haberi görüntüle

GAZZE BARIŞ KURULU

Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’na davetinin de gündeme geldiği belirtildi. Devlet Bahçeli, “Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye’dir, onun başı Cumhurbaşkanı’dır. Haydi hodri meydan diyoruz” ifadelerini kullanmıştı.