Beştepe'de tarihi 'NATO' resepsiyonu! Erdoğan çifti liderleri karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı.
Karşılamadaki samimi anlar dikkat çekti.
NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.
YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRİAKOS MİÇOTAKİS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi Mareva-Grabowski'yi karşıladı.
FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u karşıladı.
ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz'i karşıladı.
İNGİLTERE BAŞBAKANI STRAMER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İngiltere Başbakanı Keir Stramer'i karşıladı.
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'yı karşıladı.
ÇEKYA CUMHURBAŞKANI PETR PAVEL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i karşıladı.
İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i karşıladı.