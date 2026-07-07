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Beştepe'de tarihi 'NATO' resepsiyonu! Erdoğan çifti liderleri karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Zirvesi
Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 21:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

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Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı.

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Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

Karşılamadaki samimi anlar dikkat çekti.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRİAKOS MİÇOTAKİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi Mareva-Grabowski'yi karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

 

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

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ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz'i karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

 

İNGİLTERE BAŞBAKANI STRAMER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İngiltere Başbakanı Keir Stramer'i karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'yı karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

ÇEKYA CUMHURBAŞKANI PETR PAVEL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i karşıladı.

Beştepede tarihi NATO resepsiyonu Erdoğan çifti liderleri karşıladı

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#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Zirvesi

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