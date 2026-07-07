Beştepe'de tarihi 'NATO' resepsiyonu! Erdoğan çifti liderleri karşıladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı.

Haberin Devamı

Karşılamadaki samimi anlar dikkat çekti.

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRİAKOS MİÇOTAKİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi Mareva-Grabowski'yi karşıladı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u karşıladı.

Haberin Devamı

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz'i karşıladı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STRAMER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İngiltere Başbakanı Keir Stramer'i karşıladı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'yı karşıladı.

ÇEKYA CUMHURBAŞKANI PETR PAVEL

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i karşıladı.

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i karşıladı.