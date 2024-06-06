Beştepe’de sürpriz buluşma

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener dün Beştepe’de sürpriz bir görüşme yaptı. İlk defa Beştepe’de bir araya gelen Erdoğan ve Akşener’in görüşmede yeni anayasa, siyasette normalleşme ve güncel meseleler üzerinde istişareler yaptıkları bildirildi. Akşener’in saç rengi ve gözlüğüyle yeni tarzı dikkat çekti.

KOLTUĞU BIRAKMIŞTI

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ‘hür ve müstakil’ katılma kararı almıştı. CHP’nin birinci parti çıktığı, İYİ Parti’nin ciddi oy kaybettiği seçimlerin ardından düzenlenen parti kongresinde Akşener aday olmamıştı. Kongrede Koray Aydın ile yarışan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı seçilmişti.

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DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞME

Ankara’da bir süredir Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi bekleniyordu. Erdoğan, “Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?” sorusuna “Görüşmememiz için bir neden yok” yanıtını vermişti. Erdoğan’ın Dervişoğlu yerine Akşener ile görüşmesi kulislerde sürpriz değerlendirmelerine yol açtı.

CENAZEYE KATILMIŞTI

1 Mayıs’ta görevi Müsavat Dervişoğlu’na devrettikten sonra gözlerden uzaklaşan Akşener en son eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi Özel Çiller’in pazartesi günü yapılan cenaze törenine katılmıştı. Cenaze töreninde Erdoğan da yer almıştı.