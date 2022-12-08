Beştepe’de sürpriz anayasa zirvesi

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Başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan ve geçen hafta milletvekillerinin imzasına açılan anayasa değişikliği teklifine ilişkin toplantıya Şentop’un yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Yılmaz Tunç, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışman Yavuz Atar katıldı.

BUGÜN MECLİS’TE

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, AK Parti tarafından bugün getirilmesi beklenen teklifin yarın TBMM Başkanlığı’na sunulması kararına varıldı. AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulacak düzenlemeyle anayasa’nın 24’üncü ve 41’inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.