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Beştepe’de sürpriz anayasa zirvesi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Anayasa
Beştepe’de sürpriz anayasa zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli, Beştepe’de sürpriz anayasa zirvesinde bir araya geldi. Erdoğan’ın resmi programında bulunmayan ve görüşmeden önce duyurulan kritik zirvede, başörtüsü ve aile yapısına ilişkin anayasa değişikliği çalışmaları ele alındı.

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BAŞÖRTÜSÜ ve aile yapısını düzenleyen anayasa teklifiyle ilgili son olarak 5 Ekim’de Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde bir araya gelen iki liderin dünkü görüşmesi nedeniyle Ankara’da tüm gözler Beştepe’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi programında bulunmayan ve görüşmeden önce duyurulan kritik zirve bir saat sürdü. Cumhurbaşkanlığından fotoğraf paylaşılan görüşmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ilişkin yasa teklifi sonrası, Cumhur İttifakı’nın hazırladığı başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen anayasa değişikliği için yapılan çalışmaların ele alındığı öğrenildi. İki liderin partilerle yapılacak temasların ardından önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilecek teklifle ilgili son değerlendirmeleri yaptıkları kaydedildi.

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GÜNCEL MESELELER KONUŞULDU

Erdoğan ile Bahçeli’nin, anayasa çalışmalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomideki son durum ve dış politikadaki gelişmeler ile ilgili değerlendirme yaptıkları da belirtildi. İki liderin bu başlıklarda fikir teatisinde bulundukları da kaydedildi.

Erdoğan, değişiklikle ilgili “Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız” demişti.

İKİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet, siyasi partileri ziyaret ederek anayasa değişikliği için destek istemişti. Bakan Bozdağ, Anayasa’nın 24’üncü ve 41’nci maddelerinde değişiklik planladıklarını söylemişti. Anayasa’nın 24’üncü maddesi din ve vicdan hürriyetini düzenliyor. Bu maddeye kimsenin eğitim ve çalışma yaşamında, kılık kıyafetinden dolayı “ayrımcılığa tabi tutulamayacağı” ifadesinin eklenebileceği belirtiliyor. 41’inci madde ise “ailenin korunması ve çocuk hakları” ile ilgili. İki lider, en son 5 Ekim’de Bahçeli’nin Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde bir araya gelmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Anayasa

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