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Gizem KARAKIŞ
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beştepe'de sosyal medya zirvesi

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Beştepe'de sosyal medya zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, sosyal medyaya ilişkin yapılacak düzenleme konuşuldu. 9 maddelik paketin bu hafta Meclis’e getirilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın günlük programında olmayan toplantı Beştepe’de düzenlendi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, AK Parti Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un katıldığı öğrenildi. Bir süredir tartışılan düzenlemeler kapsamında Netflix, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarının Türkiye’de ofis açması, verilerini Türkiye’de saklama, mahkemelerden gelen talepleri verilen süre içinde yerine getirmesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca kurmayların, zararlı içeriği 24 saatte kaldırmayana 50 milyon Euro’ya kadar ceza verilen Almanya örneğini de gündeme getirdiği belirtildi. Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade edildi. Ayrıca kurmaylar, düzenlemenin sahte hesaplar açılmasını engellemesi ve ağır cezai yaptırımlar getirmesi gerektiğini savundu.

YÜZDE 95 DARALTILACAK

Son şekli verilen 9 maddelik ’sosyal medya’ düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP’ye de gönderilen teklifin, bugün de muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi. Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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