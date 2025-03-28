BeÅŸtepeâ€™de Somali gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

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GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddeleri arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadelenin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Somali uzun sÃ¼redir EÅŸ-Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Somaliâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve birliÄŸine Ã¶nem veren TÃ¼rkiye de Ã¼lkenin terÃ¶rle mÃ¼cadelesini destekliyor. Bu kapsamda desteÄŸin devam edeceÄŸi vurgulandÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, Somaliâ€™de terÃ¶rizm, dÄ±ÅŸ tehditler, korsancÄ±lÄ±k ve yasadÄ±ÅŸÄ± balÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele ile kÄ±yÄ±larÄ±n korunmasÄ±nÄ± ve deniz kaynaklarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi gibi konularda iÅŸbirlikleri ele alÄ±ndÄ±.

SOMALÄ°-ETÄ°YOPYA

Somali ile Etiyopya arasÄ±ndaki ihtilafÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in devreye TÃ¼rkiye girerek, arabuluculuk yapmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle iki Ã¼lke heyetleri Ankaraâ€™da birkaÃ§ kez bir araya gelirken, son olarak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Somali ve Etiyopya liderleri CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n ev sahipliÄŸinde BeÅŸtepeâ€™de buluÅŸup gerginliÄŸe son veren anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bu anlaÅŸma kapsamÄ±nda atÄ±lan ve atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi.

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GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Somaliâ€™nin askeri ihtiyaÃ§larÄ±, savunma kapasitesinin geliÅŸtirilmesi ile savunma sanayi alanÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n da gÃ¼ndeme geldiÄŸi belirtildi.Â