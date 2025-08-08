Beştepe’de Senegalli konuk

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Başbakanı Sonko tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Sonko, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde poz verdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider anlaşmalar için imza törenine katılıp, ortak basın toplantısı düzenledi.

4 ANLAŞMA

Beştepe’deki görüşmelerde Türkiye ve Senegal arasında eğitim, ticaret ve askeri işbirliğine dair 4 anlaşma imzalandı.

KİMSE AFRİKA’YI YOK SAYAMAZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Senegal Başbakanı’yla ortak basın toplantısında “Kimse Afrika kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika kıtası ile yeni tanışmış bir ülke değiliz” dedi. Erdoğan Gazze’yle ilgili “Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır” mesajı verdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Beştepe’de düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Senegal Cumhurbaşkanı Sayın Faye’yı geçtiğimiz ekim ayında ülkemizde misafir ettik. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, maden ulaştırma, tarım ve balıkçılık alanlarında iş birliği imkanlarını Sayın Sonko’yla ele aldık. Senegal’le ticaret ve yatırım ilişkilerimizde önemli aşamalar kaydettik. Ticaret hacmimizi ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Senegal’de 100’e yakın şirketimiz faaliyet gösteriyor.

Kamu kesimi olarak da uzmanlık kuruluşlarımız aracılığıyla bilgi ve tecrübe aktarımına açığız. Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alandaki dayanışmamızı daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum.

ANA MUHALEFET NE DERSE DESİN

Burada şunu da altını çizerek söylemek isterim; Afrika kıtası genç insan kaynağıyla, dinamizmiyle, zenginlikleriyle, halen tam keşfedilmemiş güzellikleriyle içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Küresel vizyonu olan hiçbir ülke Afrika kıtasını yok sayamaz. Bu muhteşem coğrafyaya sırtını dönemez. Biz Afrika kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıtayla kökleri 10’uncu yüzyıla uzanan köklü tarihi ve beşeri bağlarımız var. Türkiye için Afrikalı kardeşleriyle münasebetlerini ilerletmekten daha doğal, daha doğru bir politika olamaz. Her kim Türkiye Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Afrika kıtasına yönelik kibirli, küçümseyici, buram buram oryantalizm kokan yaklaşımları reddediyoruz. Ana muhalefet partisi ne derse desin Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

GAZZE DURUŞU ÖRNEK

Bugün görüşmelerimizde Gazze’de yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Senegal’in İsrail mezalimine karşı cesur ve kararlı duruşunu hep takdirle karşıladık. Senegal’in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal elini taşın altına koymuş, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir. Bugün benzer görüşlere sahip iki Müslüman kardeş ülke olarak uluslararası ve bölgesel platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Gazze’de soykırım son bulana dek masum çocukları açlığa ve ölüme mahkûm edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır.”

SONKO: BİZE İLHAM VERİYORSUNUZ

SENEGAL Başbakanı Ousmane Sonko da ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Bu ziyaret bizim için çok önemli çünkü her zaman siz bizim büyük abimiz oldunuz, yanımızda oldunuz. Kendi ülkenizi kalkındırmadaki çabalarımızı büyük bir takdirle karşıladık. Bize ilham veriyorsunuz. 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşabilmek için bize düşeni yapmakta kararlıyız. Savunma bizim için son derece önemli bir alan çünkü Senegal her tarafı tehditlerle çevrili bir ülke. Birçok soruna karşı Senegal’i korumamız gerekiyor. Türkiye savunma sanayiinde güçlü bir ülke. Gazze’deki planlı soykırım hepimizin gözleri önünde oluyor. İsrail’in büyük bölgeyi işgal etmesi asla kabul edilemez. Küçük çocuklar açlıktan mustarip. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Filistin duruşunuzdan dolayı size tebriklerimizi iletmek isterim. Böyle çok az lider var.”