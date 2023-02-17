Beştepe’de seçim tarihi zirvesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gittiği 10 deprem bölgesindeki izlenimlerini ve çalışmaları dünkü görüşmede Bahçeli’ye anlattığı, depremzedelere verilen destekler hakkında değerlendirme yaptığı öğrenildi. Bahçeli’nin ise afet bölgesi ilan edilen illerin her birinden 0-5 yaş grubunda bulunan bir çocuğun sorumluluğunu üstlenme isteğini Erdoğan’a yeniden ilettiği aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin yurtdışından ve yurtiçinden yapılan yardımların yanı sıra, bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olunması konusunda değerlendirmeler yaptı.

DEPREM BÖLGE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada

deprem bölgelerine ikinci bir ziyarette bulunacağını açıklamış, ertesi gün ise Bahçeli, bu bölgeleri ziyaret edeceğini söylemişti. Erdoğan ve Bahçeli’nin deprem bölgelerine yapılacak ziyaretlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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SEÇİM TARİHİ KONUSU

Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin bir diğer önemli gündem maddesinin ise SEÇİM tarihi olduğu ifade ediliyor. 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin yeniden masaya yatırıldığı görüşmede, deprem bölgelerinde seçimlerin nasıl yapılacağı konusunun değerlendirildiği kaydediliyor. Erdoğan, geçen ay “Seçim için 14 Mayıs en uygun tarih” demişti.