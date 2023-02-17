Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beştepe’de seçim tarihi zirvesi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Devlet  Bahçeli#Seçim
Beştepe’de seçim tarihi zirvesi
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli ile görüştü. Beştepe’de bir saat süren görüşmenin ana gündem maddeleri deprem ve seçimler oldu. 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihleri yeniden masada.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gittiği 10 deprem bölgesindeki izlenimlerini ve çalışmaları dünkü görüşmede Bahçeli’ye anlattığı, depremzedelere verilen destekler hakkında değerlendirme yaptığı öğrenildi. Bahçeli’nin ise afet bölgesi ilan edilen illerin her birinden 0-5 yaş grubunda bulunan bir çocuğun sorumluluğunu üstlenme isteğini Erdoğan’a yeniden ilettiği aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin yurtdışından ve yurtiçinden yapılan yardımların yanı sıra, bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olunması konusunda değerlendirmeler yaptı.

DEPREM BÖLGE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada
deprem bölgelerine ikinci bir ziyarette bulunacağını açıklamış, ertesi gün ise Bahçeli, bu bölgeleri ziyaret edeceğini söylemişti. Erdoğan ve Bahçeli’nin deprem bölgelerine yapılacak ziyaretlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

SEÇİM TARİHİ KONUSU

Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin bir diğer önemli gündem maddesinin ise SEÇİM tarihi olduğu ifade ediliyor. 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin yeniden masaya yatırıldığı görüşmede, deprem bölgelerinde seçimlerin nasıl yapılacağı konusunun değerlendirildiği kaydediliyor. Erdoğan, geçen ay “Seçim için 14 Mayıs en uygun tarih” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Devlet  Bahçeli#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem