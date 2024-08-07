Beştepe’de savunma zirvesi... Hedef: Çelik Kubbe

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Beştepe’de savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Müteakiben, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçilmiştir.

HAVA SAVUNMASI

Toplantı kapsamında;

- Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz ÇELİK KUBBE Projesi,

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- Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler,

- Millî Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler,

- BAYRAKTAR TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri, ülkemizin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler,

- Kara, hava ve denizlerimizde durumsal farkındalığımızı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri,

- Envanterde yer alan tanklarımızın ve savaş uçaklarımızın yerli ve millî imkânlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler,

- Komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri tedarikine yönelik projeler,

- Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye Aracı ve Silah Taşıyıcı Araçlar ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri,

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- Kıyı Römorkörü ve Bot Sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projeleri,

- Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri,

- Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi görüşülerek karara bağlanmıştır.”