Beştepe’de rektörden Anadolu kostümü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe’de önceki gece düzenlenen ‘Göreve Başlama Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Akgül de davet edildi. Kendisine Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen davetiyede “koyu renk elbise”, “günlük üniforma” ve “milli kıyafet” olmak üzere üç farklı kıyafet seçeneği sunuldu. Türk ve Anadolu halk dansları ile kostüm tasarımlarına ilişkin araştırmaları bulunan halk bilimci Akgül, tercihini üçüncü seçenek olan “milli kıyafet”ten yana kullandı. Akgül, kıyafetindeki püskülleri, çiçek motifleri, şapkası ve kemeri ile dikkat çekti.

HALKLA İLİŞKİLER HOCASI

- İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akgül, Selçuk Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Halkla İlişkiler Bilim Dalı üzerine doktorasını yaptı. Haliç Üniversitesi’nde de Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden profesörlük unvanını elde etti. 2019’dan beri de Antalya Belek Üniversitesi rektörlük görevini sürdürüyor.