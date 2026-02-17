Beştepe’de ramazan etkinlikleri

Haberin Devamı

Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş bir içerik ziyaretçileri bekliyor. Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

SİMÜLATÖRDEN ATÖLYELERE...

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunuyor. Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak. İftar programları her akşam canlı yayınlanacak. Etkinlikler Millet Camisi, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik takvimi ‘www.kulliyederamazan.com’ adresinde.

HER GÜN KANAL D’DE

- Kanal D, iftar saatlerinin manevi atmosferini “Bir Ramazan Akşamı” programıyla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. “Bir Ramazan Akşamı” için Cumhurbaşkanlığı’nda bulunan Beştepe Millet Camii avlusuna özel bir cam stüdyo kuruluyor. “Bir Ramazan Akşamı”, 19 Şubat’tan itibaren ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D ekranlarında olacak.