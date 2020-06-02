Beştepe’de normalleşme adımları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2.5 aydır İstanbul’dan sürdürdüğü çalışmalarına bugün Ankara’da kaldığı yerden devam edecek. Beştepe’de bugün mesafeli ve kontrollü şekilde kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan’ın vaka sayısı sıfırlanana kadar tüm çalışmalarını İstanbul ve Ankara’da sürdürmesi planlanıyor.

KALABALIK TOPLANTILAR YOK

Beştepe’de bir süre daha tedbirler kapsamında geniş katılımlı ve kalabalık toplantılar/etkinlikler yapılmaması planlanıyor. Sonbahara kadar Erdoğan’ın sadece zorunlu kabullerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Merkezi’ndeki kabine, MGK, MYK, MKYK gibi toplantılara sosyal mesafeli, maskeli ve kontrollü şekilde başkanlık etmesi öngörülüyor. Zorunlu açılış, yıldönümü gibi programlar ise sosyal mesafeli ve tedbirli şekilde gerçekleştirilecek. Erdoğan’ın il, ilçe kongreleri gibi toplantılara ise bir süre daha videokonferans yoluyla bağlanarak teşkilata seslenmesi bekleniyor.

MASKESİZ GİRİLMEYECEK

Koronavirüs öncesinde yoğun bir yurtdışı diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünyada vaka sayısı azalana kadar uluslararası toplantılara da katılmayacak. Erdoğan’ın eylül ayında ABD’de düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına da koronavirüs tablosuna göre gidip gitmeyeceğine karar verilecek.

Erdoğan’ın mesaiye başlamasıyla Beştepe’deki koronavirüs tedbirleri de arttırılacak. Cumhurbaşkanlığı’nda normalleşme süreciyle artması beklenen ziyaretçi trafiğinin kontrol edilmesi amacıyla bir süredir devam eden tüm konuklara ateş ölçümü yapılması uygulamasına devam edilecek, maskesiz girişe izin verilmeyecek.

ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Zorunlu haller dışında Cumhurbaşkanlığı’na ziyaretçi kabul edilmeyecek. Tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı salonlarında da risk geçene kadar program yapılmaması planlanıyor. Kontrollü şekilde açılan Beştepe Millet Kütüphanesi’nde çocuk ve gençlik kütüphanesi kapalı olacak. Koronavirüs öncesinde 24 saat esasına göre çalışan kütüphane, cumartesi ve pazar günleri de hizmet vermeyecek. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde de toplu etkinlik ve program yapılmayacak.