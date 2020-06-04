Beştepe’de kritik Libya görüşmesi

Milli Güvenlik Kurulu’ndan (MGK) çıkan Türkiye’nin Libya’ya desteğini sürdüreceği vurgusunun ardından Ankara, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün 2.5 aylık aradan sonra ilk uluslararası konuğu Sarrac’la Beştepe’de yüz yüze kritik bir görüşme yapacak.

İLK ULUSLARARASI KONUĞU

Erdoğan, Serrac’la buluşmasında geçtiğimiz kasım ayında Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması ve Askeri İşbirliği Anlaşması’nın detaylarını ele alacak. Bölgede dengeleri değiştiren anlaşma kapsamında atılacak adımların değerlendirileceği görüşmede Libya’daki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin UMH’ye verdiği askeri danışmanlık hizmeti ve Libya’da geri çekilmek zorunda kalan general Hafter güçlerine karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.

YENİ ORTAKLIKLAR MASADA

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj için yaptığı ruhsat başvurusunun ardından Libya ile önümüzdeki dönemde bölgede yapılacak ortak çalışmalar da Beştepe’deki görüşmenin en önemli başlıklarından birisi olacak. Erdoğan ile Sarrac, Türkiye’nin Libya petrollerinin çıkarılmasına destek vererek bu konuda ortaklık yapılması başlığı da görüşmede ele alınacak. Beştepe’de Libya’da barışın ve huzurun sağlanması için Türkiye’nin önümüzdeki dönemde vereceği destekler de gündeme gelecek. BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede savaşan tarafların üç ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıklamıştı.

LİBYA’YA DESTEĞE DEVAM

Erdoğan başkanlığında yapılan MGK’nın ardından yayınlanan bildiride Türkiye’nin Libya’ya askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanarak “BM tarafından tanınan meşru hükümetin, Libya’nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara Türkiye tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmıştır” denilmişti. Erdoğan da Libya’nın güvenliğinin tüm Kuzey Afrika ve Akdeniz’in istikrarının anahtarı olduğunu belirterek, “Libya’dan yeni müjdeli haberler alacağız. Bu anlayışla, meşru Libya yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek bölgeyi yeniden bir barış beldesi haline dönüştürmekte kararlıyız” mesajı vermişti.