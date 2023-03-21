Beştepe’de ittifak zirvesi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi ittifakın genişlemesi konusunda atılacak adımlar oldu.

Basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmede edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılmayacağına yönelik açıklamalarının yanı sıra, HÜDA-PAR ile gelinen son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Bahçeli’ye, AK Parti kurmaylarının bugüne kadar partilerle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan’a destek vereceği ancak seçime her ilde kendi listeleriyle gireceği konusunda ifadeleri de değerlendirildi.

Haberin Devamı

ORTAK MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

AK Parti ve MHP tarafından yürütülen seçim çalışmalarının da konuşulduğu görüşmede, bazı bölgelerde ortak milletvekili listesiyle seçime girilip girilmeyeceği gündeme geldi. AK Parti ve MHP heyetinin bir süredir üzerinde çalıştığı listelerle ilgili yeni bir formül üzerinde duruluyordu. Bu kapsamda, MHP’nin hiç milletvekili çıkaramadığı bazı illerde, AK Parti listesiyle seçime girilip, MHP’li isimlerin yer alabileceği değerlendiriliyordu. Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesinde bu konunun da gündeme geldiği, bununla ilgili bir yol haritasının çizildiği aktarıldı.

İLK İFTAR MARAŞ’TA

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların da görüşüldüğü zirvede, bölgedeki son durum ve buralarda yürütülecek seçim çalışmaları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan’da ilk iftarını deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yapacağını ifade ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN’IN ADAYLIK BAŞVURUSU BUGÜN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün saat 15.00’te Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilmişti.