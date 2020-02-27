Beştepe’de iletişim zirvesi

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun’un başkanlık ettiği Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu (KDKK) Toplantısı’na bütün bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlar katıldı. Altun, toplantının açılışında, kamu diplomasisinin stratejik iletişim politikalarının en önemli sacayaklarından biri olduğunu belirterek, “Elbette stratejik iletişimimiz de kamu diplomasimiz de her şeyden önce milli güvenlik önceliklerimizden, devletimizi ve milletimizi ayakta tutan kuruluş değerlerimizden, toplumsal refah mücadelemizden ve ulusal kalkınma hedeflerimizden bağımsız değildir” dedi. Türkiye’yi de etkileyen enformasyon savaşlarının artık uluslararası siyasetin parçası olduğunu dile getiren Altun, özetle şöyle konuştu:

“Türkiye’nin karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve fırsatları göz önünde bulundurarak, imkân ve kabiliyetlerimizi en üst düzeye çıkarak, milli menfaatlerimiz doğrultusunda el birliğiyle çalışacağız. Kısa vadede kriz yönetiminde mükemmeliyeti, orta vadede pozitif iletişim kampanyaları sayesinde imaj yönetiminde mükemmeliyeti, uzun vadede ise stratejik ortaklıklara yapacağımız yatırımlarla ilişki yönetiminde mükemmeliyeti hedefliyoruz.”