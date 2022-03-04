Beştepe’de gündem Rusya-Ukrayna

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti. Baş başa görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın daveti üzerine yapılan görüşmenin en önemli başlıklarından biri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali oldu. Erdoğan’ın bu süreçte devlet liderleriyle yaptığı görüşmeler ve Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi değerlendirildi. Erdoğan Bahçeli’ye Türkiye’nin her platformda barıştan yana olduğunu dile getirdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu, Türkiye’nin bu konuda stratejik bir noktada durduğunu ifade ettiği öğrenildi.

EKONOMİ VE SİYASET

Toplantıda yaz öncesi ekonomideki beklentiler, elektrik fiyatlarında yapılan son düzenlemeler ve Rusya-Ukrayna krizinin ekonomideki yansımaları da gündeme geldi. Ayrıca iki liderin Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi, 6’ncı yargı paketi, yeni anayasa çalışmaları, sosyal medyada dezenformasyon yasa taslağı çalışması ve Meclis’te gündeme gelmesi planlanan çalışmalarla ilgili de değerlendirmeler yaptığı dile getirildi. Geçtiğimiz günlerde altı muhalefet liderinin kamuoyuna açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı ve yaptığı son yuvarlak masa buluşmasının da gündemde olduğu öğrenildi.

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DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



Sürpriz buluşmada, MHP Lideri Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladığı da öğrenildi. Bahçeli’nin bir süre önce koronavirüsü atlatan Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini ilettiği de belirtildi. İki lider en son 5 Ocak’ta bir araya gelmişti. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutlamıştı.