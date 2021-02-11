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Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beştepe’de gündem dış politika ve güvenlik

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Beştepe’de gündem dış politika ve güvenlik
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında dün Beştepe’de gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye-ABD ilişkileri, Libya’daki son gelişmeler, Doğu Akdeniz, AB ile ilişkiler ve dış politikadaki güncel meseleler değerlendirildi. Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı. Türkiye-Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmelerin seyri ele alındı. Türkiye-AB ilişkilerinde stratejik öncelikler, ortak vizyon ve çıkarlar doğrultusunda işbirliğini arttıracak somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.

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