Beştepe’de gündem dış politika ve güvenlik

Toplantıda Türkiye-ABD ilişkileri, Libya’daki son gelişmeler, Doğu Akdeniz, AB ile ilişkiler ve dış politikadaki güncel meseleler değerlendirildi. Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı. Türkiye-Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmelerin seyri ele alındı. Türkiye-AB ilişkilerinde stratejik öncelikler, ortak vizyon ve çıkarlar doğrultusunda işbirliğini arttıracak somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.