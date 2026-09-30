Beştepe’de fon zirvesi

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İletişim Başkanlığı’ndan toplantının ardından yapılan açıklamada şunlara yer verildi. “Cumhurbaşkanımız, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır.

FON KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

DEVLET DENETLEME KURULU DEVREDE

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

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DEVİR SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

ÖDEME YOL HARİTASI SUNULDU

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, malvarlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

İDARİ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.”