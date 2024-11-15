Beştepe’de Erdoğan Bahçeli zirvesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün Beştepe’de bir araya geldi. İki liderin bu yılki 8’inci görüşmesinde iç ve dış politikadan ekonomiye, TBMM çalışmalarından yeni Anayasa çalışmalarına kadar birçok konunun gündeme geldiği bildirildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

TERÖRLE MÜCADELE

İki liderin görüşmesinde, terörle mücadelede yeni stratejiler, sınır ötesi operasyonlar ve iç güvenlik politikalarının gündeme geldiği öğrenildi. Özelikle, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ile Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekâtı’nda gelinen son durumun görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

İki liderin görüşmesinde yeni anayasa çalışmaları da gündemdeydi. Bu konuda atılacak adımlar ve partiler arasındaki konsensüs arayışlarının ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin, Meclis çalışmaları hakkında da fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

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ERDOĞAN’IN DİPLOMATİK TEMASLARI

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temasları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, Rusya’nın Kazan şehrindeki BRICS zirvesi, Kırgızistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesi ve Azerbaycan’daki COP29 İklim Zirvesi’ne katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu ise Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak G20 zirvesine katılacak.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesindeki bir diğer önemli gündem ise Ortadoğu’da artan tansiyon ve bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail’in Gazze saldırıları oldu. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin bu gelişmelere tepkisinin de ele alındığı ifade edildi. Türkiye’den Gazze’ye yönelik insani yardımların da üzerinde durulduğu öğrenildi.

EKONOMİDEKİ SON DURUM

Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, enflasyon oranları, dar gelirliler ve emeklilerin ekonomik durumları, yeni asgari ücret de görüşmenin önemli konularından biri olduğu bildirildi.

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BAHÇELİ’NİN TARİHİ ÇIKIŞI

İki lider son olarak 3 Ekim’de Bahçeli’nin Beytepe’deki konutunda baş başa görüşmüştü. Bahçeli bu görüşmeden 2 hafta sonra gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan ile ilgili tarihi çıkışını yapmış ve “Tecridi kaldırılırsa çıksın TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşsun, terörü bitirdiğini açıkça ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı. Görüşmede bu konunun da gündeme geldiği tahmin ediliyor.

KATAR’LA 8 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de Katar Emiri El Sani’yle görüştü. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye saldırıları ele alınırken Türkiye ve Katar arasında 8 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, dün Ankara’da bir araya geldi. Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe’de resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşen iki liderin gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, ateşkes süreci, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler yer aldı. Ayrıca, Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda 8 anlaşma imzalandı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katar Emiri, değerli kardeşim Tamim Bin Hamad ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırladık, oldukça verimli geçen görüşmeler sonrası 8 anlaşmaya imza attık. Dost ve kardeş Katar ile yakın işbirliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

YENİ İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve El Sani başkanlığında Beştepe’de Yüksek Stratejik Komite’nin 10. Toplantısı da düzenlendi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, iki ülke arasında mevcut işbirliğinin pekiştirilmesi ve geleceğe dair yeni işbirliği olanakları ele alındı. Katar’la ayrıca, başta İsrail’in katliamlarını sürdürdüğü Gazze ve Lübnan olmak üzere, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda da istişarelerde bulunuldu.

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İMZALANAN ANLAŞMALAR

Görüşmelerin ardından Katar ve Türkiye arasında 8 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı, Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması, Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması.”

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Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani “Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı” bildirisini imza altına aldı.