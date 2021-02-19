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ANKARA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beştepe’de Dağlık Karabağ trafiği

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Beştepe’de Dağlık Karabağ trafiği
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de Dağlık Karabağ’ı görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demiryolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti.

ORTAK ÇABA MESAJI

Ağdam’daki Ortak Merkez’in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi. Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

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