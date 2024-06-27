BeÅŸtepeâ€™de bir saatlik zirve

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Edinilen bilgilere gÃ¶re, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ politikalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ErdoÄŸan ve BahÃ§eliâ€™nin en Ã¶nemli gÃ¼ndem baÅŸlÄ±ÄŸÄ± siyasette yumuÅŸama sÃ¼reciyle ilgili yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalar oldu. Her iki lider de Cumhur Ä°ttifakÄ±â€™nÄ±n kararlÄ±lÄ±kla ve saÄŸlam bir ÅŸekilde yoluna devam ettiÄŸini vurgularken, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te bu gibi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±Â deÄŸerlendirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Liderlerin, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde siyasette yumuÅŸama sÃ¼recinin geliÅŸmelere gÃ¶re devam edip etmeyeceÄŸine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

ErdoÄŸanâ€™Ä±n BahÃ§eli ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™le de gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi 3-4 Temmuzâ€™daki Astana, ardÄ±ndan katÄ±lacaÄŸÄ± 5-6 Temmuzâ€™da Azerbaycan-ÅžuÅŸaâ€™da yapÄ±lacak TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Devlet BaÅŸkanlarÄ± Gayriresmi Zirvesi, sonrasÄ±nda da 9-11 Temmuzâ€™da NATO zirvesi iÃ§in yapacaÄŸÄ± ABD ziyaretleriyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸu da belirtildi.

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KIBRIS DAVETÄ°NÄ° YÄ°NELEDÄ°

20 Temmuzâ€™da KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekÃ¢tÄ±â€™nÄ±n 50â€™nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla KKTCâ€™ye gidecek olan ErdoÄŸanâ€™Ä±n, BahÃ§eliâ€™ye davetini yinelediÄŸi de ifade edildi. Yine, anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve Meclis gÃ¼ndemini de masaya yatÄ±ran ErdoÄŸan ve BahÃ§eli,Â Ä°srailâ€™in Filistinâ€™e yÃ¶nelik uyguladÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m ve bu konudaki diplomasi trafiÄŸini de deÄŸerlendirdi. AyrÄ±ca ekonomik geliÅŸmelerin de gÃ¼ndeme geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ErdoÄŸanâ€™Ä±n enflasyon ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelenin tavizsiz bir ÅŸekilde devam edeceÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (Ebru KARATOSUN / ANKARA)Â

KURTULMUÅžâ€™U MAKAMINDA ZÄ°YARET ETTÄ°Â

AK Parti grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸâ€™u makamÄ±nda ziyaret eden ErdoÄŸan, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸâ€™Ä± da BeÅŸtepeâ€™de kabul etti.

MÄ°KATÄ° Ä°LE TELEFONDA GÃ–RÃœÅžTÃœ

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Necip Mikati ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä°srailâ€™in LÃ¼bnanâ€™a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±, tehditleri, Gazzeâ€™deki Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ± ve bÃ¶lgede artan gerilim ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä°srail saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce durdurulmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduÄŸunu, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°srailâ€™in saldÄ±rgan politikalarÄ±na karÅŸÄ± LÃ¼bnanâ€™Ä±n yanÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.Â(ANKARA)

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