Beştepe’de Barrack’la CAATSA buluşması

Güncelleme Tarihi:

#ABD-Türkiye İlişkileri#Tom Barrack#Cevdet Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile beraberindeki heyeti dün Beştepe’de kabul etti.

Görüşmede, küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra Türk-Amerikan ilişkileri de ele alındı. NSosyal hesabından Beştepe’deki görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları söyledi: “ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile görüşmede, ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve işbirliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık. Görüşmemizde, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca, İran ve Suriye’deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum.”

BARRACK: VERİMLİ GÖRÜŞME

Büyükelçi Tom Barrack ise sosyal medya hesabından toplatıya ilişkin paylaştığı mesajda, “Cevdet Yılmaz’a, ABD–Türkiye ortaklığının ekonomi, güvenlik ve bölgesel öncelikler başta olmak üzere güçlendirilmesine yönelik verimli ve geleceğe dönük görüşme için teşekkür ederim” dedi.

