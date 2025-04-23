Beştepe’de Avrupa buluşması

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.



AVRUPA’DA IRKÇILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Avrupa’da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi’nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa’dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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AVUSTRALYA KABULÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile Beştepe’de bir araya gelirken iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





FİDAN’DAN IRKÇILIKLA MÜCADELE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i kabul etti. Fidan, görüşmede Ankara’nın kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarının yanı sıra göreve geldiği günden bu yana başlattığı girişimlere Türkiye’nin desteğinin altını çizdi. Fidan görüşmede, Avrupa Konseyi’nin ırkçılığın her türlü mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğine de dikkat çekti.