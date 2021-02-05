Beştepe’de ‘anayasa’ buluşması

Yeni anayasa çalışmalarına “Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır” açıklamasıyla olumlu görüş bildiren cumhur ittifakının ortağı Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan fotoğraf paylaşılırken herhangi bir açıklama yapılmadı.

REFORMLAR KONUŞULDU

Erdoğan ile Bahçeli arasında yaklaşık 1 saat süren görüşmede ağırlıklı olarak yeni anayasa çağrısının değerlendirildiği öğrenildi. Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği iki liderin görüşmesinde, taslakları oluşturulan hukuki ve ekonomik reform çalışmalarının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar da ana hatlarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 5 Ocak’ta bir araya gelmişti.

Görüşmeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’yi karşıladığı anın da fotoğrafı paylaşıldı.