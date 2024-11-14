Beştepe’de ‘aile’ toplantısı

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Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, İzmir’de evde çıkan yangında 5 kardeşin ölmesine ilişkin, “İzmir’de hepimizin yüreğini yakan bir facia yaşandı. 5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Süreç içerisindeki soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.