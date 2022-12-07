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Beştepe’de ‘Afrika Evi’ programı

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#Emine Erdoğan#Afrika Evi#Dünya Gönüllülük Günü
Beştepe’de ‘Afrika Evi’ programı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ete kemiğe bürünmüş iyilik örneklerini çoğaltırsak hem dünyamız hem de geleceğimiz güzelleşir. Bu anlamda Türkiye’nin Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtığına inanıyorum” dedi.

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Emine Erdoğan, Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Afrika Evi programında, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ile Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERDEN KONSER

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin kurduğu “Highlife Müzik Grubu” da ülkelerine özgü eserlerin yer aldığı konser verdi. Müzik grubunu tebrik eden Emine Erdoğan, müzisyenlerle ritim tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika müziklerini sevip sevmediğinin sorulması üzerine “Dinlemeyi sever ama o Türk Sanat Müziği hayranı, ben dünya müziği” dedi. 

Beştepe’de ‘Afrika Evi’ programı


TÜRKİYE AFRİKA’NIN SESİ OLDU

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Emine Erdoğan, konuşmasında özetle şöyle dedi: “Türkiye’nin Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtığına inanıyorum. Afrika Kıtası, insanlık tarihinin en zorlu sınavlarını vermek zorunda kaldı. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle kurduğu dostluk da bu tarihsel sürece bambaşka bir bakış açısı kazandırdı. Karşılıklı kazanma ilkesine dayanan, ihya ve imar etmenin tecrübesini gittiği her yere götüren bir anlayış var. Bu anlamda Türkiye, her zaman müşfik bir güç olagelmiştir. TİKA, AFAD, Kızılay, Maarif gibi birçok kurumumuz, Afrika’nın kalkınması için ortaya somut bir çaba koymuştur. Türkiye, uluslararası alanda da her zaman Afrika’nın sesi olmuş, kıtada barış ve istikrarın sağlanması için gayret etmiştir.

Beştepe’de ‘Afrika Evi’ programı


TÜRKİYE EN CÖMERT ÜLKE

Bunun yanında işinsanlarımız, Afrika’ya kalkınmanın anahtarı olacak yatırımlar yapmışlardır. Bugüne kadar 14 binden fazla Afrikalı öğrenci Türkiye burslarından yararlanmış, ülkelerine bilgi ve deneyim taşımıştır. Öz kardeşimiz saydığımız Afrika ülkeleriyle birlikte yürüyecek daha uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki birlikte attığımız her adım, tüm dünyaya ilham oluyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Afrika Evi#Dünya Gönüllülük Günü

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