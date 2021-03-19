Beştepe’de AB zirvesi: Avrupa stratejik önceliğimiz

Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda AB üyeliğinin stratejik bir öncelik olarak görüldüğü belirtilirken, AB’nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

OLUMLU KATKI SAĞLAR

Göç Anlaşması’nın revize edilmesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, AB üyelik sürecinin canlandırılması, yeni fasılların açılması, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının devam ettirilmesi ve vize serbestisinin sağlanması hususunda ilerleme kat edilmesi gerektiği vurgulandı. Terör, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB’nin işbirliği halinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

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