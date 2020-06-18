Beştepe buluşmasında 8 kritik başlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’deki yoğun mesaisinde ilk görüşmesini cumhur ittifakının ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptı. Son olarak 27 Mayıs’taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışında bir araya gelen iki lider, normalleşme döneminde Beştepe’deki ilk yüz yüze görüşmede koronavirüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmadı, fotoğraf çekiminde sosyal mesafeyi korudu. İki liderin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan’ın Bahçeli’ye Pençe-Kartal Harekatı’nda sahadan gelen son bilgileri paylaşarak, operasyon planını anlattığı öğrenildi. Bahçeli’nin görüşmede harekâta tam destek vererek, Erdoğan’a terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiği mesajını ilettiği kaydedildi.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Görüşmede günlerdir tartışılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılması, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, vekil transferi tartışması, baro seçimleri düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele gibi kritik başlıklar en önemli gündem maddeleri oldu. Erdoğan’ın kritik düzenlemelerde cumhur ittifakının ortak hareket etmesi için Bahçeli ile görüşlerini paylaştığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmada yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimi için Bahçeli’nin görüşlerini aldığı da öğrenildi. Bu kapsamda iki liderin cumhur ittifakının seçimlerde nasıl hareket edeceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

LİBYA TRAFİĞİNİ ANLATTI

Erdoğan, önceki günkü dar kapsamlı “Libya zirvesinin” ardından önümüzdeki dönemde bölgede atılacak adımlar ilgili Bahçeli’nin görüşlerini aldı, Libya diplomasisi hakkında bilgi verdi. Erdoğan’ın Libya ve Doğu Akdeniz’de değişen dengelerin yanı sıra, yürütülen müzakereler ve Suriye’deki son durum hakkında Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ŞENTOP İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de görüştü.

ERDOĞAN, NECMETTİN ÖĞRETMENİ ANDI ◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı, 3. ölüm yıldönümünde mesajla andı. Erdoğan, “Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. ( DHA)

